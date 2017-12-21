Клиенты Альфа-Банка могут заказать наличные в мобильном банке и получить их уже на следующий день

​Заказ наличных в мобильном банке «Альфа-Мобайл» через сервис — «Заказ наличных через каналы удаленного доступа» теперь доступен всем клиентам банка. Сервис позволяет клиентам заказать наличные средства со своих счетов с помощью смартфона и получить их уже на следующий день.

«Альфа-Банк — первый банк, который запустил сервис заказа наличных с мобильного телефона. Клиентам нет больше необходимости лишний раз приходить в отделение для оформления заказа или дозваниваться в Центр поддержки клиентов для оформления заявки. Только за первый месяц внедрения каждый третий клиент уже воспользовался заказом через мобильное приложение. Это просто, удобно. И как мы видим по отзывам наших клиентов они очень позитивно оценили новый сервис», — комментирует директор по налично-денежному обращению Альфа-Банка Надежда Малюх.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банкеобслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.