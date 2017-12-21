Сбербанк получил подтверждение Национального рейтинга корпоративного управления на уровне 8 «Передовая практика корпоративного управления»

В ходе проведения Российским институтом директоров процедуры оценки качества корпоративного управления значение Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ) Сбербанка по итогам 2017 года подтверждено на уровне 8 «Передовая практика корпоративного управления».

Таким образом, Сбербанк сохранил свою позицию в тройке лидеров по качеству корпоративного управления среди российских компаний, имеющих НРКУ.

В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 8 соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует существенной части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Риски потерь собственников, связанные с качеством корпоративного управления, являются незначительными.

В настоящее время оценка качества корпоративного управления на уровне НРКУ 8 является максимальной среди российских компаний, имеющих НРКУ.