Сбербанк принял участие в Международном РЕПО-ФОРУМЕ

Сбербанк принял участие в XIII Международном РЕПО-ФОРУМЕ, состоявшемся 19–20 декабря.

На генеральной макроэкономической сессии Форума выступил вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов. В числе тем, которые обсудили участники дискуссии, — международный макроэкономический ландшафт сегодня и в 2018 году, ключевые параметры мировых и российских финансовых рынков в 2018 году.

«Ситуация в мировой экономике достаточно благоприятная, в текущем году спад в экономике наблюдается лишь в 13 странах — меньше было только в середине 2000-х, — отметил Андрей Шеметов. — Что касается российского финансового рынка, то ситуацию на нём будут определять в 2018 году два важнейших параметра экономической политики: ключевая ставка и объём заимствований».

Международный РЕПО-ФОРУМ проводит Национальная финансовая ассоциация при поддержке Банка России и Международной ассоциации рынков капитала. В этом году Форум объединил представителей регулятора, экспертов международного уровня, казначеев, макроэкономистов, юристов, налоговиков, бухгалтеров, специалистов по инфраструктуре и управлению рисками.