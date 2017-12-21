Портфель военной ипотеки Сбербанка достиг 60 млрд рублей

Портфель военной ипотеки Сбербанка в 2017 году увеличился на 26% и достиг на 1 декабря 2017 года 60 млрд рублей.

В этом году 11 тысяч семей военнослужащих смогли приобрести жилье с использованием военной ипотеки от Сбербанка – это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Объем предоставленных Сбербанком средств в 2017 году увеличился на 64% и составил 20,5 млрд рублей.

«Являясь лидером рынка военной ипотеки с долей в выдачах 45%, Сбербанк постоянно улучшает свое продуктовое предложение и делает более удобными клиентские сервисы, – рассказал директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев. – В 2017 году Сбербанк дважды снижал ставки по продукту в общей сложности на 1,85 п.п., был снижен первоначальный взнос с 20% до 15%, также банк запустил продукт в своем веб-сервисе и мобильном приложении «ДомКлик». Теперь военнослужащий может онлайн выбрать квартиру, подать заявку и получить ее одобрение. Это особенно важно для тех клиентов Сбербанка, которые проходят службу в отдаленных гарнизонах».

Сегодня в Санкт-Петербурге Сбербанк предоставил военную ипотеку 200 тысячному военнослужащему в рамках целевого жилищного займа Росвоенипотеки.

Всего более 40 тысяч военнослужащих приобрели квартиры с использованием военной ипотеки от Сбербанка.

Сбербанк предоставляет военную ипотеку для строящегося и готового жилья по ставке 9,5% годовых на срок до 20 лет, максимальная сумма кредита составляет 2,33 млн рублей.

Продукт «Военная ипотека» предоставляется военнослужащим - участникам накопительно-ипотечной системы, которые имеют право на получение целевого жилищного займа на основании Федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» No117-ФЗ от 20.08.2004г.