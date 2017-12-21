Банк "Союз" сообщил об изменении тарифов для физических лиц по банковским картам

С 21 декабря 2017 года банк «Союз»:

запускает новую бонусную программу лояльности для физических лиц – держателей зарплатных карт, карт «Мой бонус» и карт «Ингосстраха»;

внедряет новый продукт «Карта Мой бонус» с возможностью получения бонусных баллов и дохода на остаток средств на карте.

В этой связи по продукту «Карта Ингосстраха» с 21.12.2017 г. прекращается действие программы лояльности «Cash back»*. Выплата вознаграждений за совершение операций по безналичной оплате товаров и услуг с использованием карты «Ингосстраха» в период с 01.12.2017 г. по 20.12.2017 г. (включительно) будет произведена банком не позднее 15.01.2018 г.

Соответствующие изменения в Тарифы по банковским картам для физических лиц вводятся в действие с 21.12.2017 г.