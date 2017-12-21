Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ — победитель Национальной банковской премии – 2017

Банк УРАЛСИБ стал победителем Национальной банковской премии-2017, организатором которой является Ассоциация российских банков (АРБ). Церемония награждения победителей состоялась 14 декабря – во время торжественного новогоднего приема с участием руководства АРБ и топ-менеджмента банков.

Банк был отмечен дипломом в номинации «Социально-ответственный банк» за образовательный проект «Университет бизнеса».

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ стартовал в марте 2017 года. Это проект, который помогает начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать комплексные знания для старта и развития бизнеса. Стать его слушателями могут не только клиенты Банка, но и все желающие. В числе преподавателей Университета – профессиональные коучи и успешные бизнесмены. На сегодняшний день в «копилке» Университета бизнеса уже более 70 семинаров. Большая часть семинаров проходит в онлайн-формате. С момента запуска проекта более 58 000 человек посетили раздел Университета на сайте Банка, а число просмотров лекций на YouTube превысило отметку в 17 тысяч. Онлайн-формат позволяет слушателям участвовать в семинарах практически из любой точки мира, где есть интернет. В октябре 2017 года Университет приступил к проведению очных семинаров для предпринимателей. Мероприятия уже прошли в Москве, Великом Новгороде, Казани. В 2018 году планируются образовательные семинары в Уфе, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах. Анонсы мероприятий публикуются на сайте Банка УРАЛСИБ в разделе «Университет бизнеса», там же можно зарегистрироваться на семинары и посмотреть лекции в записи.

"Мы благодарны организаторам и членам жюри за высокую оценку нашей работы и намерены и дальше активно развивать наш Университет бизнеса. В 2018 году слушателей ждут новые форматы, интересные спикеры, востребованные и актуальные темы. Уже планируется к запуску новый, очно-заочный формат семинаров: участники из Москвы будут присутствовать на семинаре очно, а предприниматели в регионах смогут подключиться к семинару онлайн и в прямом эфире задать свои вопросы преподавателю", - отметила Ирина Храмцова, руководитель направления обучения клиентов Банка УРАЛСИБ.

Организаторы также планируют перезапустить онлайн-курс по созданию интернет-магазина, который будет доработан и насыщен мотивирующими составляющими для открытия своего дела. Кроме того, специально для женщин-предпринимателей в Университете будет создан раздел «Женщина знает», в котором будут собраны лекции на актуальные темы женского предпринимательства, а также акции и специальные предложения от Банка.