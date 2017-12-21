«АКРА» повысило рейтинг АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) до «BBB+(RU)»

Агентство отмечает существенное улучшение оценки собственной кредитоспособности банка, как в отношении риск-профиля, так и фондирования. Повышение рейтинга отражает существенное улучшения качества активов, в том числе, за счет осуществления мероприятий, предусмотренных планом финансового оздоровления, а также улучшения профиля фондирования банка, в том числе, низкую зависимость от регуляторного фондирования. Кроме того, Агентство указывает на системную значимость банка «Российский капитал» и сильное государственное влияние, которые обеспечивают высокую вероятность оказания экстраординарной поддержки Банку органами власти.

Михаил Березов, заместитель Председателя Правления банка «Российский капитал» отмечает: «Банк в текущем году провел запланированные мероприятия по плану финансового оздоровления, включающие в себя докапитализацию банка на 15 млрд руб. Это привело к существенному улучшению основных показателей деятельности. Также, АИЖК и банк разработали новую стратегию и уже начали мероприятия по ее реализации. Улучшение рейтинга мы рассматриваем в первую очередь как возможность сокращения стоимости фондирования, что приведет к дальнейшему улучшению параметров деятельности банка, которые мы увидим уже в 2018 году».

За 11 месяцев 2017 года банк достиг следующих показателей по РСБУ: