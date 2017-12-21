АО "Солид Банк" и НСПК "МИР" приглашают вас принять участие в новогодней Акции

АО "Солид Банк" и НСПК "МИР" приглашают вас принять участие в новогодней Акции!



Оплачивайте картой "Мир" Солид Банка покупки в магазинах "М.Видео" (в том числе на сайте www.mvideo.ru) и участвуйте в розыгрыше флагманских моделей смартфонов, планшетов, фитнес-трекеров и других технологических новинок! Спешите! Акция проводится по 31 декабря 2017 года.



Условия Акции: https://super.mironline.ru/mvideo/#rules