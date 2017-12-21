Около 20 млн рублей выделят на соцподдержку молодых специалистов Иркутской области в 2018 году

Около 20 млн рублей будет выделено из городского бюджета в 2018 году на выплату «подъемных» начинающим педагогам, медикам и работникам культуры. В этом году такая мера социальной поддержки была предоставлена 180 начинающим учителям (по 50 тыс. руб.), 64 медицинским работникам (по 100 и по 50 тыс. руб.) и восьми работникам муниципальных учреждений культуры (по 50 тысяч рублей). Об этом сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников на встрече с журналистами.

В рамках программы «Молодым семьям – доступное жилье» в 2017 году социальные выплаты получили 48 молодых семей. Более 7 тыс. молодых родителей получили квалифицированную бесплатную психолого-педагогическую, юридическую и медицинскую помощь в муниципальном консультативном центре «Дом семьи». Также малоимущие молодые родители получают бесплатное питание для детей на детской молочной кухне, семьям студентов выплачивается материальная помощь, есть категории студентов и школьников, которые бесплатно ездят на общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

В этом году в Иркутске впервые прошел Молодежный городской форум, на котором были определены лучшие 10 социальных проектов. На их реализацию в следующем году будет выделено порядка 500 тыс. рублей. В апреле начал работу первый городской Молодежный центр (Марата, 31). В помещении оборудованы кабинеты: «Юнармия», «Иркутский Штаб студенческих отрядов», «Танцевальный класс», «Коворкинг», «Иркутский волонтерский центр (класс тренингов)», «Студия вокала и звукозаписи» и конференц-зал на 30 человек. В декабре на его базе будет создан первый ресурсный волонтёрский центр Иркутска и Иркутской области. Также начнет работу Молодежный проектный офис, в котором молодые специалисты будут разрабатывать проекты благоустройства, благотворительные инициативы и др.

Продолжается ремонт городского центра «Патриот». К работам привлечены муниципальные предприятия «УКС г. Иркутска», «Иркутскавтодор». Впервые подряд на проведение ремонтных работ был доверен Иркутскому городскому штабу студенческих отрядов. Планируется, что «Патриот» объединит все военно-патриотические движения в Иркутске и станет самым большим патриотическим центром за Уралом. Здесь будут проводиться занятия для школьников и педагогов по военно-патриотической подготовке, пятидневные военные сборы, работать кружки робототехники, авиамоделирования, судомоделирования, и в целом созданы все условия для развития военно-патриотического движения в областном центре.