Строительство школ и детских садов продолжится в Иркутске в 2018 году, сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников на встрече с журналистами. Так, городские власти планируют начать строительство школы в микрорайоне Лесном, пристроя к гимназии №25, а также детского сада на ул. Академика Бурденко. Строительство дошкольных учреждений в 20-м Советском переулке и на ул. Касаткина начнется при условии подтверждения федерального и областного софинансирования. Государственную экспертизу проходят проектно-сметные документации (ПСД) на строительство школы по ул. Багратиона и спортивного модуля на территории школы №29. Ведется разработка ПСД на строительство пристроя к школе №26.

Кроме того, в следующем году планируется начать проектирование пристроев к общеобразовательным школам №№14 и 57, а также крытого тренировочного катка с искусственным льдом в микрорайоне Университетском, пишет пресс-служба администрации Иркутска.

Дмитрий Бердников вместе с журналистами посмотрели ход строительства школы №19 и детского сада на ул. Байкальская. Строители завершили бетонирование чаши бассейна здания школы. В рамках графика ведется работа во всех семи блоках учреждения. Напомним, что старое здание из-за аварийного состояния было закрыто. В ноябре 2016 года его демонтировали, а в августе 2017 года приступили к строительству нового на 1125 мест, срок окончания строительства – 30 июля 2018 года. В новом здании будет планетарий. К возведению детского сада на 110 мест на ул. Байкальской строители приступили в июне этого года. К зданию уже подведены коммуникации, закрыт контур и ведутся работы по подключению к теплу. Далее строители займутся внутренней отделкой. Оба объекта планируется открыть в 2018 году.

Кроме того, в областном центре ведется строительство нового здания детского сада №36 на 110 мест на станции Батарейной, а также одного из самых больших физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) Иркутска на бульваре Рябикова. Общая площадь ФОКа превышает 7 тысяч кв метров. Здесь будет стандартный бассейн длиной 25 метров, универсальный многофункциональный спортивный зал, залы для борьбы, хореографии, настольного тенниса, раздевалки, тренерские, душевые и другие помещения. Возводить объект начали в июле 2017 года, завершение строительства намечено на июнь 2018 года. Кроме того, капитальный ремонт ведется в детских садах №№77 и 119. Везде работы ведутся по графику.