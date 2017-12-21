Цех по ремонту и сборке пассажирского электротранспорта планируют открыть в Иркутске

​​В троллейбусном депо Иркутска планируется открыть цех по ремонту и сборке пассажирского электротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на мэра Дмитрия Бердникова. Ожидается, что уже в следующем году будет собрано два новых троллейбуса.

Около 15 лет назад в Иркутске существовало подобное предприятие, теперь его пешено возродить. Помимо обновления парка пассажирского транспорта, будет сделан акцент на его ремонт. Это позволит своевременно выявлять и устранять поломки, что увеличит срок эксплуатации машин.

В 2018 году запланировано приобрести пять новых низкопольных троллейбусов и пять автобусов, проработан вопрос о поставке 10 трамваев. В 2017 году в МУП «Иркутскавтотранс» приобретен 21 автобус средней вместимости.

В настоящее время парк подвижного состава муниципальных предприятий составляет 356 единиц. Из них 215 автобусов, 67 трамваев и 74 троллейбуса. Доля муниципального транспорта составляет почти треть от общего количества.