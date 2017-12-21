Открытие колеса обозрения в Иркутске перенесли с декабря на июнь 2018 года

З1 декабря иркутяне, к сожалению, не смогут покататься на колесе обозрения. Его установка отложена до весны. Об этом сообщил глава управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников 20 декабря в ходе выезда на остров Конный, где колесо должны установить.

Напомним, планировалось открыть колесо к новому году. Но, по словам Виталия Барышникова, подвел красноярский подрядчик, который поставил часть конструкции с опозданием на полтора месяца. Поэтому сейчас колесо соберут, а запустят уже по теплу.

– Сначала надо собрать основу, провести электрику, навесить теплые кабины. Работа идет, но ее много, – сказал Виталий Барышников. – Предполагается торжественно открыть колесо на День города-2018, это будет красиво и символично.

Напомним, производство колеса обозрения было запущено в июле этого года. Процесс изготовления занял около четырех месяцев. Разместится аттракцион в обустроенной парковой зоне на острове Малый Конный. Кататься на аттракционе можно будет круглый год – кабины сделают теплыми.