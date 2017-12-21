23 декабря откроются катки на о. Конном в Иркутске

На острове Конном уже залиты катки для массового катания иркутян.

"Те асфальтовые дорожки, которые не зимой используются как прогулочные, сейчас тоже сделаны ледовыми трассами. Мало того, второй каток находится на дальней площадке, где у нас уже стоит елка. Там каток для игровых видов спорта. В прошлом году здесь сталкивались те, кто хотел просто покататься на коньках и те, кто хотели поиграть в хоккей. Поэтому мы разделили эти две вещи", — уточнил начальник управления культуры администрации города В. Барышников.

По периметру катков установлены лавочки для отдыха горожан. Подготовлены теплое помещение проката, кафе. На выходных 23-24 декабря катки будут открыты для посещения. А праздничная презентация объекта с большой концертной программой состоится 27 декабря в 17:00.

Кроме того, 13 января впервые здесь проведут бал-маскарад на льду.

"Мы приглашаем всех иркутян в маскарадных костюмах, с коньками прийти сюда. Здесь тоже будет большая программа и призы, и подарки", — подчеркнул В. Барышников.