Иркутский Музей связи «Ростелекома» отметил 40-летний юбилей

Музей связи открылся 40 лет назад в Иркутске и был в то время единственным научно-техническим музеем, отражающим историю отрасли на всей территории Сибири и Дальнего Востока. В ноябре 1977 года были проведены основные работы и уже в декабре он принимал посетителей. Автором создания музея, его основателем и бессменным председателем Совета музея является Николай Федорович Шаповалов, с 1974 года работавший в должности начальника областного управления связи.

С 1991 года Музей связи расположен в здании – памятнике истории и культуры федерального значения. Дом в первой половине XIX века входил в усадьбу известного кяхтинского и иркутского купца первой гильдии, городского головы (1850-1852 гг.), библиофила, коллекционера Виталия Николаевича Баснина. В доме Басниных останавливался изобретатель первого в мире практически пригодного электромагнитного телеграфного аппарата Павел Львович Шиллинг. Частыми гостями были видные ученые, декабристы.

«В Музее связи собрана история развития связи огромного сибирского региона. – комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Здесь можно узнать, например, из донесения боярского сына Якова Похабова к Енисейскому воеводе в 1661 году о том, что история Иркутска ведёт свой отсчёт с текста первого письменного сообщения о постройке острога».

Сегодня фонд музея составляет более 20 тысяч единиц хранения: свидетельств истории почтовой, телеграфной, телефонной связи, радиосвязи и радиовещания, телевидения и современных средств связи. Сформирована техническая и краеведческая библиотеки. Самыми известными экспонатами музея являются магазин сопротивления, собранный руками изобретателя радио Александра Попова, коллекция поддужных колокольчиков, телеграфные и телефонные аппараты, которым более века, уникальные фотографии и документы конца XIX – начала XX века.

ПАО «Ростелеком» (https://www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,6 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,5 млн пользователей, из которых свыше 4,6 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2017 г. составила 145,6 млрд руб., OIBDA достигла 46,2 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 6,0 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».