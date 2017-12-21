Иркутский филиал ПГК увеличил погрузку в крытых вагонах на четверть

Иркутский филиал «Первой Грузовой Компании» (ПГК) за 11 месяцев 2017 года увеличил объем перевозок в крытом подвижном составе на 24%, до 1,8 млн тонн. Грузооборот вырос на 25%, до 6,4 млрд т-км.

Основную номенклатуру составили цветные металлы, бумага, лесные, строительные и зерновые грузы, химические и минеральные удобрения.

«Наибольший прирост в сегменте крытых вагонов обеспечили грузоотправители целлюлозно-бумажной продукции и цветных металлов из Восточной Сибири. В течение года на эти номенклатуры наблюдается стабильно высокий спрос со стороны Китая. Для своевременного вывоза продукции наших партнеров в международном сообщении филиал проводит жесткий отбор и подготовку вагонов на погрузочных станциях», – прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.

В январе-ноябре объем погрузки цветных металлов вырос на 44%, до 507 тыс. тонн, бумаги – на 43%, до 496 тыс. тонн. Перевозка лесных грузов увеличилась на 8%, до 314 тыс. тонн, химических и минеральных удобрений – почти в 3 раза, до 79 тыс. тонн. Погрузка зерновых грузов сохранилась на уровне прошлого года – 101 тыс. тонн.

Объем внутренних перевозок увеличился по отношению к январю-ноябрю 2016 года на 7%, до 403 тыс. тонн, экспортных – на 38%, до 1,3 млн тонн.

Грузы следовали со станций Восточно-Сибирской (ВСЖД) и Западно-Сибирской (ЗАБЖД) железных дорог в адрес грузополучателей России, на экспорт – в Монголию и Китай через пограничные переходы Наушки и Забайкальска, а также в страны СНГ.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – 134,6 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

ПГК формирует железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.