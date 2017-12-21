Выплату на первого ребенка получат 2,6 тысячи семей в Приангарье

2 613 семейв Иркутской области получат средства на обеспечение ежемесячными выплатами в связи с рождением либо усыновлением первого ребенка в 2018 году. Пособие в сумме 10 390 рублей будет выплачиваться в течение года семьям с общим доходом не более 52 тысяч рублей. На эти цели Приангарье получит 330,6 млн рублей из федерального бюджета, сообщает пресс-служба депутата Госдумы Михаила Щапова.

Такое решение принято по итогам заседания трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, которое состоялось 19 декабря.

«Конечно, поддержку семей, чей доход находится на уровне прожиточного минимума можно только приветствовать. У нас в стране более 20 млн человек находится за чертой бедности, их число постоянно растет и им нужна срочная помощь, — отметил Михаил Щапов. — Но мы ожидаем от правительства не только пожарных мер, но и системной работы, направленной на повышение доходов самых незащищенных слоев населения».