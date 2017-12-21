Россельхозбанк запускает акцию для клиентов банков, в которых отозвана лицензия или назначена временная администрация

АО «Россельхозбанк» запускает акцию «Специальное предложение для клиентов банков с отозванной лицензией, в которых Банком России назначена временная администрация».

С 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2018 (включительно) Банк объявляет акцию для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Условия Акции:

участникам Акции предоставляются следующие условия обслуживания:

бесплатное открытие одного расчетного счета в рублях Российской Федерации;

бесплатное ведение одного расчетного счета клиента, открытого в рамках Акции, в рублях Российской Федерации при использовании системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) в течение трех календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором клиент принял участие в Акции;

бесплатное обслуживание системы ДБО «Интернет-Клиент» в течение трех календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором клиент принял участие в Акции.

Участники Акции:

корпоративные клиенты: юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

Особые условия проведения Акции:

Предложение действует для клиентов кредитных организаций, у которых Банком России отозвана лицензия на осуществление банковских операций, для клиентов кредитных организаций, в которых Банком России назначена временная администрация.

Специальные условия предоставляются клиентам, не имеющим открытых расчетных счетов в Банке.

Воспользоваться специальными условиями можно в течение 90 календарных дней с даты отзыва Банком России лицензии у обслуживающего клиента банка, а также в период действия назначенной Банком России временной администрации кредитной организации.

Помимо представленного клиентом в Банк комплекта оформленных надлежащим образом документов, необходимых для открытия счета, также предоставляется один из нижеприведенных документов, подтверждающий факт обслуживания клиента в банке, у которого Банком России была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности/в котором действует назначенная Банком России временная администрация: договор/справка об открытии расчетного счета; копия карточки с образцами подписей; выписка (копия выписки) по расчетному счету; иной документ (копия документа), достоверно подтверждающий наличие расчетного счета в банке, у которого Банком России была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности/в котором действует назначенная Банком России временная администрация.

Срок действия акции: c 01 ноября 2017 г. по 31 декабря 2018 г. (включительно). Организатор Акции: Банк.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.