Национальную литературную премию им. Валентина Распутина учредили Иркутская область и Российский книжный союз

Правительство Иркутской области и Российский книжный союз (РКС) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого учредили национальную премию по литературе имени писателя Валентина Распутина. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото: Irkobl.ru

Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Сергей Левченко и президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Премия будет вручаться раз в два года в день рождения В.Распутина. В жюри войдут известные писатели и деятели культуры.

Предположительно, первая церемония состоится 15 марта 2018 года в Иркутске.

Пресс-служба напомнила, что учредить литературную премию им. В.Распутина предложил губернатор С.Левченко на заседании по увековечиванию памяти писателя, которое состоялось в администрации президента РФ 9 ноября 2016 года.

В целом заключенное соглашение о сотрудничестве предусматривает развитие культурного и образовательного потенциала региона, укрепление интереса к чтению, пропаганду достижений отечественной и зарубежной культуры и словесности, а также реализацию ряда программ и проектов по сохранению самобытной культуры народов РФ.

В Иркутской области будет создано обособленное подразделение РКС, которое возьмет на себя координацию работы.