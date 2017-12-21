Последние павильоны бывшей «Шанхайки» в Иркутске снесут в 2018 году

В 2018 году в рамках реализации проекта «Иркутские кварталы» снесут оставшиеся одноэтажные торговые павильоны бывшего рынка «Шанхайка» в районе улиц Перовской и Борцов революции. Об этом сообщил портал Irk.ru со ссылкой на руководителя проекта «Иркутские кварталы» Сергея Маяренкова.

Сергей Маяренков:

— Часть территории еще осталась не снесенной, и мы сейчас готовим территорию, которую на следующий год надо будет завершить. Там еще остались места, где следы «Шанхайки» сохранены.

Сейчас идет работа по реставрации сразу нескольких объектов: разрабатывается концепция и проект 18 объектов площадью 133 тысячи квадратных метров. Как сообщает Irk.ru, в 2017 году расселены три многоквартирных дома с использованием частных инвестиций. В 2018 году начнется реставрация всех оставшихся памятников.