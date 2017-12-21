Почти 400 тысяч рублей направил ИркАЗ на организацию новогодних праздников в Шелехове и Шелеховском районе

Иркутский алюминиевый завод РУСАЛа оказал финансовую поддержку администрации города Шелехова для организации и проведения праздничных новогодних мероприятий, а также помогает администрации Шелеховского района приобрести подарки детям из малообеспеченных семей. Общая сумма инвестиций РУСАЛа в организацию новогодних событий составила почти 400 тысяч рублей.
Средства, отправленные в адрес города, пойдут на праздничный салют в честь открытия главной городской елки, а также частично покроют затраты на ледяной городок. Открытие главной городской елки в Шелехове состоится 22 декабря. Помимо фейерверка, гостей праздника ждет театрализованное представление.
– Новый год – один из самых любимых праздников всех детей и взрослых, – отмечает генеральный директор ИркАЗа Олег Буц. – Местные власти прикладывают много усилий, чтобы город был красиво украшен, чтобы людям было чем заняться и куда пойти в зимние каникулы. Мы со своей стороны рады быть причастными к этой подготовке, оказать посильную помощь и сделать праздник еще веселее и ярче.
– ИркАЗ и город связывают давние партнерские отношения, – подчеркивает глава Шелехова Сергей Липин. – За последние полтора года сотрудничество стало значительно теснее, были определены новые направления для совместной эффективной работы. Такое активное участие ИркАЗа в жизни города – проявление социальной ответственности предприятия, готовности помочь и поддержать наши инициативы.
В общей сложности в 2017 году РУСАЛ направил на благотворительные цели в Шелехове и Шелеховском районе более 15,6 млн рублей. Большую часть социальных инвестиций – 11,5 млн – составили средства на реконструкцию стадиона «Металлург». Этим летом на стадионе заменили ограждение и трибуны, установили мощные световые мачты. В 2018 году работы продолжатся: на поле уложат искусственный газон, оборудуют синтетические беговые дорожки. Стоимость этих работ составит 27 млн рублей.