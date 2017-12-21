Почти 400 тысяч рублей направил ИркАЗ на организацию новогодних праздников в Шелехове и Шелеховском районе

Иркутский алюминиевый завод РУСАЛа оказал финансовую поддержку администрации города Шелехова для организации и проведения праздничных новогодних мероприятий, а также помогает администрации Шелеховского района приобрести подарки детям из малообеспеченных семей. Общая сумма инвестиций РУСАЛа в организацию новогодних событий составила почти 400 тысяч рублей.