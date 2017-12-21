Новая техника будет приобретена для муниципальных предприятий Иркутска в следующем году

Новая техника будет приобретена для муниципальных предприятий Иркутска в 2018 году. Об этом на встрече с журналистами сообщил мэр города Дмитрий Бердников. В частности, в МУП «Иркутскавтодор» планируется приобрести около 20 единиц спецтехники. В перечне закупок – сушильный барабан и лабораторное оборудование для асфальтобетонного завода. Кроме этого, планируется приобрести комбинированные дорожно-уборочные машины, комплекты навесного и прицепного оборудования, тротуароуборочную технику.

Наряду с этим, в 2018 году запланировано приобретение автомобильного крана и колесного экскаватора в МУП «Служба эксплуатации мостов», пишет пресс-служба администрации города. При этом в 2017 году в автопарк предприятия поступила новая уборочная техника, фронтальный погрузчик, автомобиль УАЗ и окрасочный аппарат. Для нужд МУП «Спецавтохозяйство» в текущем году приобретено три единицы техники для вывоза мусора и семь единиц техники, предназначенной для работы на полигоне. Кроме этого, произведена установка ангара мусоросортировочного комплекса. В следующем году запланировано обустроить участок размещения отходов. Всего для нужд всех муниципальных предприятий в 2017 году приобретено около 160 единиц различной техники. Данный показатель выше предыдущего года в 2,5 раза.