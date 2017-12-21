Набережная Ушаковки в Иркутске: восстановление будет проводиться в пять этапов

Из пяти этапов состоит предварительная концепция развития набережной реки Ушаковки в Иркутске. Об этом на депутатских слушаниях сообщил председатель правления ИРОООО «Союз архитекторов России» Игорь Козак. Вся территория набережной разбита на несколько участков, которые будут благоустраиваться в порядке очереди до 2022 года. Вопрос был вынесен на обсуждение по инициативе депутата Думы города Григория Резникова. Фото: ic.pics.livejournal.com

Как сообщил заместитель председателя комитета по градостроительной политике – главный архитектор Иркутска Сергей Александров, первая очередь освоения территории, прилегающей к Ушаковке, запланирована в границах улиц Юлиуса Фучика, Каховская, Фридриха Энгельса, Октябрьской Революции, Франк-Каменецкого, Николаева, Петрова, Радищева и Освобождения.

Начать работы первого этапа планируется летом 2018 года. Ряд мероприятий концепции возможно провести в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Позже в проект включат земельные участки, государственная собственность на которые в настоящий момент не разграничена. По решению Законодательного Собрания Иркутской области полномочия по управлению ими перейдут к органам местного самоуправления январе 2019 года.

«Исторически берег реки Ушаковки был рекреационной зоной. Благоустроив набережную, мы получим еще одно общественное пространство, центр притяжения для Куйбышевского района, – подчеркнул депутат Владимир Потапов. – Реализацию проекта необходимо начать, изменения вносить в процессе, в том числе те, которые касаются перераспределения транспортных потоков».

Как сообщается на сайте администрации Иркутска, данная концепция будет дорабатываться с учетом замечаний и предложений, внесенных на градостроительной секции и заседаниях Думы.