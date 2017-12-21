Отстоять киоск предпринимательнице из Иркутской области помог аппарат бизнес-омбудсмена

Сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена третий раз подряд отстояли права предпринимательницы из Тулуна, которую местная администрация незаконно заставляет снести киоск.

Хозяйка торговой точки обратилась к Уполномоченному по защите прав предпринимателей уже в третий раз – на протяжении нескольких лет администрация Тулуна пытается выгнать ее с арендованного участка. Если раньше местные власти прекращали попытки выдворить предпринимательницу после предупреждений бизнес-омбудсмена, то в этом году дело дошло до суда.

Городские власти хотят расширить дорогу и благоустроить территорию, где находится киоск. Однако, несмотря на согласие хозяйки бизнеса переехать, предоставить ей другой участок они отказываются, пытаясь просто разорвать действующий договор аренды.

Юрист аппарата бизнес-омбудсмена Ольга Канышева представила в суде позицию Уполномоченного, доказав, что действия администрации Тулуна классифицируются как недобросовестные и являются «злоупотреблением правом». Суд поддержал мнение аппарата бизнес-омбудсмена , отказав администрации Тулуна в удовлетворении требований по расторжению договора с предпринимателем.

«Благоустройство, безусловно, является важной частью работы администрации, однако любая деятельность должна быть законной, даже если она осуществляется во благо местных жителей, нарушать права отдельного предпринимателя при этом нельзя. Когда на протяжении нескольких лет власть использует свои ресурсы недобросовестно, пытаясь отобрать бизнес у предпринимателя, не пытаясь найти баланс интересов, предоставить альтернативные варианты размещения киоска, тогда приходится бороться за права бизнеса в суде. Полагаю, что конфликт в Тулуне разрешится только тогда, когда местные власти все-таки попробуют пойти на компромисс, обязательно принимая во внимание действующее законодательство», – отметила Ольга Канышева.