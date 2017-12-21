Участок в предместье Рабочее Иркутска – территория для дальнейшего развития

В Правобережном округе Иркутска решением Думы города определен участок застроенной территории для дальнейшего развития. Планируемая площадь участка составляет 43,4 тыс. кв. метров. Фото: babr.ru

Как отметил и.о. заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Александр Ким, застройщик, заключивший договор на развитие территории, будет обязан разработать проект планировки и проект межевания, произвести расселение и снос аварийных домов, построить новое жилье.

Площадь аварийного фонда составляет около 6,5 тысячи кв. метров, сообщает пресс-служба администрации города. На участке расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу: ул. Баррикад, 50/1, 50/2, 50/3, 52/3 (литера Е), 52/4, 52/5, 54/6, 54/7, 54/8, 54/13, ул. Черского, 10, 12, 14.

Предварительный проект застройки позволяет предположить, что на данной территории возможно возвести порядка 70 тысяч кв. метров нового жилья, отвечающего современным требованиям.