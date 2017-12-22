От строительства квадратных метров к созданию комфортной среды, от долевого строительства к проектному финансированию. Представлена стратегия развития жилищной сферы до 2025 года

20 декабря 2017 года состоялось заседание Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором обсуждалось развитие жилищной сферы. Выбранная стратегия предусматривает ускорение обновления жилищного фонда, строительство нового жилья в комфортной городской среде, переход от долевого строительства к проектному финансированию и снижение административной нагрузки на застройщиков в совокупности с созданием механизма защиты прав дольщиков. Фото: cdn.n1.ru

Чего мы добились?

С 2005 по 2016 год жилищная отрасль страны достигла существенных успехов. Как сообщает пресс-служба АИЖК, потребность населения в улучшении жилищных условий сократилась в 1,4 раза (с 61% до 45% семей). В два раза вырос объем строительства жилья по сравнению с 2004 годом. Достигнут рекордный рост объемов жилищного строительства за всю историю, включая период СССР. 6 миллионов семей улучшили жилищные условия за счет ипотеки с 2004 по 2016 год. Ипотека из «нишевого» продукта для состоятельных граждан, со ставками 30% годовых в валюте, превратилась в массовый продукт со ставками ниже 11% в рублях. На 1 ноября 2017 года по данным ЦБ РФ средняя ставка по ипотеке составила 9,95%.

Актуальные задачи

Сегодня основными вызовами развития жилищной сферы являются качество жилого фонда (около 33% из 3,5 млрд квадратных метров жилого фонда построено до 1970 года) и необходимость дальнейшего повышения доступности жилья для граждан. Минстроем России совместно с АИЖК и экспертным сообществом разработана Стратегия развития жилищной сферы на период до 2025 года, одной из ключевых задач которой является повышение доступности жилья, в том числе за счет ипотеки.

Для развития ипотечного кредитования необходимо сформировать ликвидный рынок ипотечных ценных бумаг. Сегодня менее 10% ипотеки фондируется ипотечными ценными бумагами, а их доля в ВВП составляет менее 1% (развитые страны: 10-40%).

Взгляд в будущее

Рынок ипотечного кредитования в России имеет значительный потенциал развития: доля ипотечной задолженности в ВВП составляет всего 5% при 40-80% в развитых странах. В рамках стратегии предусмотрено увеличение доли ипотеки в ВВП до 15% к 2025 году.

Развитие рынка ипотечного жилищного кредитования позволит увеличить доступность ипотеки с 35% семей на начало 2017 года до более чем 50% семей в 2025 году, количество выдаваемых кредитов вырастет с 1 млн до более чем 2 млн ежегодно. Это основа платежеспособного спроса на жилье. Объемы жилищного строительства возрастут с 80 до 120 млн кв. м в год. Обеспеченность населения жильем вырастет с 25 до 30 кв. метров. К 2025 году доля цивилизованной аренды от общего объема арендуемого жилья в стране должна вырасти с нынешних 5% до 50%.

Новое жильё в комфортной среде

Должен осуществиться переход от строительства квадратных метров к строительству жилья в среде. По данным опросов, 55% населения считает, что городскую среду нужно развивать. Для улучшения городской среды уже в 2018 году будет утвержден стандарт комплексного развития территорий – это документ, согласно которому должно происходить развитие городских застроенных и свободных территорий – от планировок города до дизайна вывесок. Стандарт будет стимулировать компактную и разнообразную застройку, повышение качества общественных пространств, развитие эффективной улично-дорожной сети.

Для оценки качества городской среды будет применяться «Индекс качества городской среды» – специальная методика уже утверждена Минстроем России. Регулярные замеры качества городской среды позволят отслеживать ее состояние в динамике. Это позволит показать, как изменится жизнь горожан на конкретных примерах.