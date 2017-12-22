Корней Биждов: прогнозы о негативных последствиях «единой субсидии» для агрострахования подтверждаются

За девять месяцев 2017 года страховщики заключили 56 240 договоров в сегменте агрострахования - на 18,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Наибольшее снижение произошло в страховании с господдержкой, где количество заключенных договоров снизилось почти на 54% - с 1441 до 664 единиц. При этом сборы страховщиков, работающих на агарном рынке, составили менее 3,2 млрд рублей – это на 57% меньше, чем за девять месяцев 2016 года. В сегменте страхования с господдержкой сборы снизились на 68% - с 6,4 млрд рублей до 2 млрд рублей.
«НСА неоднократно предупреждал о неизбежном падении на рынке агрострахования с господдержкой, - говорит президент НСА Корней Биждов, комментируя итоги 3-х кварталов. – На примере мировой практики мы можем наблюдать, что стабильность условий субсидирования аграриям расходов на страхования – одно из важных слагаемых успеха этого сегмента. У нас же в конце прошлого года не только резко изменились условия субсидирования при включении расходов на страхование в «единую субсидию», но и в целом объем субсидий был снижен. Усугубила проблему неготовность нормативной базы, когда методику определения страховой стоимости опубликовали только к середине декабря. В результате объем субсидий с января по сентябрь 2017 года снизился более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 2 млрд рублей до 487 млн рублей».
По данным ЦБ и НСА, на первом месте по объему начисленной премии по агрострахованию с господдержкой – Москва (переместилась с 3-го места); на втором – Воронежская область, по итогам 3-х кварталов 2016 года занимавшая 6-е место в рейтинге. Третье и четвёртое места занимают Орловская и Липецкая области (переместившись с 9-го и 10-го места по итогам 3-х кварталов 2016 года). В «антирейтинге» по страховым сборам оказались Самарская область (7-ое место годом ранее) и Краснодарский край (2-ое место по итогам трех кварталов 2016 года). Последние три региона – Белгородская, Самарская области и Краснодарский край в этом году были вынуждены вообще отказаться от господдержки сельхозстрахования.
Сравнение по начисленной страховой премии по страхованию с господдержкой за 9 месяцев 2016 и 2017 гг.
|
№ п/п
|
Федеральный округ
|
Наименование субъекта РФ
|
Страховая премия (начисленная) с ГП, млн руб.
|
9 мес.2016
|
9 мес.2017
|
1
|
ЦФО
|
Москва
|
761,57
|
412,11
|
2
|
ЦФО
|
Воронежская область
|
551,00
|
393,43
|
3
|
ЦФО
|
Орловская область
|
301,81
|
245,34
|
4
|
ЦФО
|
Липецкая область
|
228,29
|
154,82
|
5
|
СКФО
|
Ставропольский край
|
895,17
|
146,89
|
6
|
ПФО
|
Республика Татарстан
|
552,20
|
131,77
|
7
|
ЦФО
|
Курская область
|
314,30
|
131,25
|
8
|
ПФО
|
Пермский край
|
92,91
|
77,68
|
9
|
ПФО
|
Республика Мордовия
|
106,60
|
62,68
|
10
|
ЦФО
|
Брянская область
|
53,52
|
61,77
|
15
|
ЦФО
|
Белгородская область
|
650,82
|
35,05
|
85
|
ЦФО
|
Самарская область
|
441,68
|
-8,40
|
86
|
ЮФО
|
Краснодарский край
|
804,43
|
-243,26
По федеральным округам ТОП-3 лидеров по сбору премий по сравнению с прошлым годом не изменился. На первом месте по сумме страховых премий – Центральный федеральный округ, где с января по сентябрь сборы страховщиков составили 1,5 млрд рублей (2,9 млрд рублей за аналогичный период 2016 года). На втором месте – Приволжский федеральный округ – 400 млн рублей (1,34 млрд рублей годом ранее) и Северо-Кавказский федеральный округ – 147 млн рублей (897 млн рублей за 9 месяцев 2016 года). Далее идут Сибирский федеральный округ – 106 млн рублей (7-е место и 71 млн рублей по итогам трех кварталов 2016 года); Северо-Западный федеральный округ – 65 млн рублей (109 млн в 2016 году); Дальневосточный федеральный округ 26,6 млн рублей (166,4 млн рублей по итогам 3-х кварталов 2016 года); Уральский – 7,3 (0, 6 млн рублей в 2016 году) и Южный федеральный округ, в котором по итогам 3-х кварталов 2016 года сборы составляли более 840 млн рублей, а с января по сентябрь 2017 года округ не только не показал сборов, но и ушел в «минус» на 191 млн рублей. По оценкам экспертов, такой результат произошел из-за неопределенности с субсидированием: аграрии стали расторгать ранее заключенные договоры с господдержкой.
«В подавляющем большинстве стран с развитым агробизнесом государство поддерживает своих сельхозпроизводителей, и субсидирование агрострахования – один из видов эффективной поддержки, - говорит Корней Биждов. – На протяжении нескольких лет агрострахование в России демонстрировало стабильный рост. Однако результаты трех кварталов 2017 года наглядно продемонстрировали, как одно неверное решение может обрушить этот сегмент. По итогам 2017 года АПК в России остается одним из лидирующих по темпам роста и привлекательным для инвестиций секторов экономики. В ближайшее время государство планирует не снижать поддержку АПК, оставляя субсидии на уровне примерно 242 млрд рублей в год. Однако правило любого бизнеса – просчитывать риски. Поэтому фактическое исключение из поддержки сельхозпроизводителей агрострахования – это не только риск для конкретных хозяйств на миллиарды рублей, но и высокая вероятность потери стабильности для АПК страны».
СПРАВКА:
С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков. Страховые компании, не вступившие в члены НСА, с 1 января 2016 г. не имеют права заключать договоры агрострахования с господдержкой. Создание централизованной системы агрострахования в РФ предусмотрено федеральным законом от 22.12.2014 № 424-ФЗ о внесении изменений в Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ.