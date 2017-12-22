Корней Биждов: прогнозы о негативных последствиях «единой субсидии» для агрострахования подтверждаются

За девять месяцев 2017 года страховщики заключили 56 240 договоров в сегменте агрострахования - на 18,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Наибольшее снижение произошло в страховании с господдержкой, где количество заключенных договоров снизилось почти на 54% - с 1441 до 664 единиц. При этом сборы страховщиков, работающих на агарном рынке, составили менее 3,2 млрд рублей – это на 57% меньше, чем за девять месяцев 2016 года. В сегменте страхования с господдержкой сборы снизились на 68% - с 6,4 млрд рублей до 2 млрд рублей.

«НСА неоднократно предупреждал о неизбежном падении на рынке агрострахования с господдержкой, - говорит президент НСА Корней Биждов, комментируя итоги 3-х кварталов. – На примере мировой практики мы можем наблюдать, что стабильность условий субсидирования аграриям расходов на страхования – одно из важных слагаемых успеха этого сегмента. У нас же в конце прошлого года не только резко изменились условия субсидирования при включении расходов на страхование в «единую субсидию», но и в целом объем субсидий был снижен. Усугубила проблему неготовность нормативной базы, когда методику определения страховой стоимости опубликовали только к середине декабря. В результате объем субсидий с января по сентябрь 2017 года снизился более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 2 млрд рублей до 487 млн рублей».

По данным ЦБ и НСА, на первом месте по объему начисленной премии по агрострахованию с господдержкой – Москва (переместилась с 3-го места); на втором – Воронежская область, по итогам 3-х кварталов 2016 года занимавшая 6-е место в рейтинге. Третье и четвёртое места занимают Орловская и Липецкая области (переместившись с 9-го и 10-го места по итогам 3-х кварталов 2016 года). В «антирейтинге» по страховым сборам оказались Самарская область (7-ое место годом ранее) и Краснодарский край (2-ое место по итогам трех кварталов 2016 года). Последние три региона – Белгородская, Самарская области и Краснодарский край в этом году были вынуждены вообще отказаться от господдержки сельхозстрахования.

Сравнение по начисленной страховой премии по страхованию с господдержкой за 9 месяцев 2016 и 2017 гг.

№ п/п Федеральный округ Наименование субъекта РФ Страховая премия (начисленная) с ГП, млн руб. 9 мес.2016 9 мес.2017 1 ЦФО Москва 761,57 412,11 2 ЦФО Воронежская область 551,00 393,43 3 ЦФО Орловская область 301,81 245,34 4 ЦФО Липецкая область 228,29 154,82 5 СКФО Ставропольский край 895,17 146,89 6 ПФО Республика Татарстан 552,20 131,77 7 ЦФО Курская область 314,30 131,25 8 ПФО Пермский край 92,91 77,68 9 ПФО Республика Мордовия 106,60 62,68 10 ЦФО Брянская область 53,52 61,77 15 ЦФО Белгородская область 650,82 35,05 85 ЦФО Самарская область 441,68 -8,40 86 ЮФО Краснодарский край 804,43 -243,26

По федеральным округам ТОП-3 лидеров по сбору премий по сравнению с прошлым годом не изменился. На первом месте по сумме страховых премий – Центральный федеральный округ, где с января по сентябрь сборы страховщиков составили 1,5 млрд рублей (2,9 млрд рублей за аналогичный период 2016 года). На втором месте – Приволжский федеральный округ – 400 млн рублей (1,34 млрд рублей годом ранее) и Северо-Кавказский федеральный округ – 147 млн рублей (897 млн рублей за 9 месяцев 2016 года). Далее идут Сибирский федеральный округ – 106 млн рублей (7-е место и 71 млн рублей по итогам трех кварталов 2016 года); Северо-Западный федеральный округ – 65 млн рублей (109 млн в 2016 году); Дальневосточный федеральный округ 26,6 млн рублей (166,4 млн рублей по итогам 3-х кварталов 2016 года); Уральский – 7,3 (0, 6 млн рублей в 2016 году) и Южный федеральный округ, в котором по итогам 3-х кварталов 2016 года сборы составляли более 840 млн рублей, а с января по сентябрь 2017 года округ не только не показал сборов, но и ушел в «минус» на 191 млн рублей. По оценкам экспертов, такой результат произошел из-за неопределенности с субсидированием: аграрии стали расторгать ранее заключенные договоры с господдержкой.

«В подавляющем большинстве стран с развитым агробизнесом государство поддерживает своих сельхозпроизводителей, и субсидирование агрострахования – один из видов эффективной поддержки, - говорит Корней Биждов. – На протяжении нескольких лет агрострахование в России демонстрировало стабильный рост. Однако результаты трех кварталов 2017 года наглядно продемонстрировали, как одно неверное решение может обрушить этот сегмент. По итогам 2017 года АПК в России остается одним из лидирующих по темпам роста и привлекательным для инвестиций секторов экономики. В ближайшее время государство планирует не снижать поддержку АПК, оставляя субсидии на уровне примерно 242 млрд рублей в год. Однако правило любого бизнеса – просчитывать риски. Поэтому фактическое исключение из поддержки сельхозпроизводителей агрострахования – это не только риск для конкретных хозяйств на миллиарды рублей, но и высокая вероятность потери стабильности для АПК страны».

СПРАВКА:

С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой действует единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков. Страховые компании, не вступившие в члены НСА, с 1 января 2016 г. не имеют права заключать договоры агрострахования с господдержкой. Создание централизованной системы агрострахования в РФ предусмотрено федеральным законом от 22.12.2014 № 424-ФЗ о внесении изменений в Закон «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования…» №260-ФЗ.