Александр Горчаков возглавил направление алготрейдинга в «ФИНАМ»

Алексей Горчаков занял позицию руководителя направления алготрейдинга ГК «ФИНАМ». Его ключевыми задачами станут анализ деятельности сервиса Comon.ru, подготовка отчетов и предложений по стратегиям алгоритмического трейдинга. В ближайшей перспективе Александр разработает и представит широкой общественности ряд авторских стратегий Автоследования.

Александр Горчаков окончил Высшую школу КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского по специальности «Прикладная математика», кандидат физико-математических наук. В 1990 году стал самым молодым в истории (28 лет) лауреатом Государственной премии СССР. Обладая богатым опытом работы, Александр Горчаков в разное время работал в ФАПСИ, зерновой компании ОГО, компаниях «Интраст», «Риск-Инвест» и «Фрост», «Спектр-Инвест», в инвестиционной компании «Форум».

«Включение настолько известного и признанного профессиональным сообществом эксперта, как Александр Горчаков, позволит нам вывести сервис алгоритмической торговли на совершенно новый уровень. Опыт и знания Александра смогут обеспечить высочайшее качество работы сервиса Comon.ru, что поможет нашим клиентам еще эффективнее защищать и приумножать свой капитал. Своей ключевой задачей мы видим предвосхитить требования клиентов, обеспечить их сервисом, отличающимся безукоризненным качеством и надежностью». — говорит президент группы компаний «ФИНАМ», Владислав Кочетков.