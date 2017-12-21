Мария Нуйкина будет представлять Внешэкономбанк в Иркутской области

Внешэкономбанк, один из крупнейших институтов развития России, внедряет новую модель работы с регионами. В 52 субъектах РФ определены региональные менеджеры, которые будут отбирать инвестпроекты, соответствующие стратегическим приоритетам ВЭБа. В Иркутской области официальным представителем Внешэкономбанка стала руководитель управления по сопровождению и мониторингу инвестиционных проектов Агентства инвестиционного развития Иркутской области Мария Нуйкина.

На фото: заместитель председателя Внешэкономбанка – член Правления Алексей Иванченко; руководитель управления по сопровождению и мониторингу инвестиционных проектов Агентства инвестиционного развития Иркутской области Мария Нуйкина; Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

«Внешэкономбанк реализует новый подход к поиску и отбору инвестиционных проектов для пополнения кредитного портфеля Банка, формируя сеть своих представителей в федеральном масштабе. У нас определены 84 региональных менеджера в 52 субъектах РФ. Они будут отбирать проекты от 1 млрд рублей и сроком реализации от 5 лет, которые соответствуют стратегическим приоритетам обновлённого ВЭБа, а также проекты для фабрики проектного финансирования. Цель новой модели работы ВЭБа с регионами - создать широкую воронку проектов и искать их на местах. Для этого у нас есть региональные менеджеры, онлайн-платформа и наши партнеры», - отметил куратор проекта, заместитель председателя Внешэкономбанка – член Правления Алексей Иванченко.

«Для нас важно, что представитель Иркутской области оказался в числе тех субъектов РФ, где появится региональный менеджер ВЭБа. Поскольку это не только признание высокой квалификации соискателя, Марии Нуйкиной, но и знак того, что с точки зрения ведущего института развития страны у Иркутской области серьезный потенциал для реализации крупных проектов, инфраструктурных проектов. И, конечно, это ещё один, дополнительный позитивный сигнал для бизнеса, для инвесторов, свидетельствующий о том, что инвестклимат в регионе стал ещё комфортнее. Я приглашаю инициаторов проектов, а также действующие производства, желающие расширить или диверсифицировать бизнес, обращаться в Агентство инвестиционного развития Иркутской области: теперь в арсенале Агентства появился ещё один действенный инструмент, благодаря которому мы вместе, при непосредственной поддержке исполнительной власти региона, сможем реализовать не только масштабные, но и социально значимые проекты в родном Приангарье», - сказал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Я рада возможности присоединиться к команде Внешэкономбанка. Иркутская область - регион с уникальным потенциалом: богатый природными ресурсами и энергетикой. Озеро Байкал - не только жемчужина Сибири, но и объект Всемирного природного наследия. Поэтому в первую очередь необходимо в регионе развивать несырьевую экономику. На мой взгляд, приоритетными для финансирования являются высокотехнологичные и инфраструктурные проекты. В новом статусе регионального менеджера я представляю проект по производству экспортно-ориентированной продукции карбида кремния и широкой номенклатуры микропорошков на его основе мощностью до 25 тыс. тонн/год с применением Acheson-процесса. Предполагается, что проект будет реализован на экологически безопасном оборудовании на площадке АО «АЭХК» с подключением к существующей инфраструктуре. Это перспективный проект, который позволит диверсифицировать существующее производство и как результат сделать жизни людей лучше», - отметила Мария Нуйкина.