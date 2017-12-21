ФНС России внедрила экстерриториальный принцип обслуживания по вопросам налогообложения имущества физлиц

С 2018 года подать документы, касающиеся налогообложения имущества физлиц, можно будет в любом налоговом органе. Экстерриториальное взаимодействие с налогоплательщиками позволит создать удобные условия для обращения в налоговые органы независимо от того, где находится объект налогообложения или зарегистрирован налогоплательщик. Фото: t-l.ru

Налогоплательщик сможет обратиться в ближайшую налоговую инспекцию, чтобы подать заявление о предоставлении льготы по имущественным налогам или уведомление о выбранных объектах, в отношении которых предоставляется льгота по налогу на имущество физлиц.

Кроме того, в любой налоговой инспекции при необходимости можно получить копию налогового уведомления, направленного налогоплательщику, и сообщить о наличии недвижимости и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения.

Также в любой инспекции можно будет подать обращение об уточнении содержания налогового уведомления, полученного налогоплательщиком.

Получить результаты рассмотрения вышеперечисленных документов можно по выбору налогоплательщика: в любом налоговом органе или по почте, сообщает пресс-служба ФНС России.