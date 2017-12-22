В 2018 году автовладельцев ждет несколько ключевых изменений, связанных с электронными полисами ОСАГО

С начала 2017 года российские автовладельцы оформили почти 7,3 млн полисов ОСАГО в электронном виде, что почти в 22 раза больше, чем было реализовано в 2016 году. Всего на 19 декабря 2017 года было продано 7,61 е-ОСАГО. До конца года их количество может превысить 8 млн единиц. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс в рамках информационно-разъяснительного семинара для журналистов «Основные элементы системы ОСАГО», который прошел 19 декабря 2017 года.
«Мы надеемся, что планка в 8 млн электронных полисов ОСАГО к концу года будет преодолена. Развитие этого канала продаж продолжится, чтобы обеспечить доступность ОСАГО. При этом страховое сообщество отмечает рост мошенничества после запуска обязательных электронных продаж», - сказал И. Юргенс.
В числе лидеров по продажам е-ОСАГО за текущий период 2017 года стали, в основном, «проблемные» регионы: Москва, Свердловская область, Краснодарский край, Воронежская область, Новосибирская область.
Компаниями-лидерами по числу проданных в 2016-2017 гг. электронных полисов ОСАГО являются: СПАО «РЕСО-Гарантия», ПАО СК «Росгосстрах», АО «АльфаСтрахование», САО «ВСК», СПАО «Ингосстрах», АО «СОГАЗ», ООО «НСГ–«РОСЭНЕРГО», ЗАО «МАКС», ООО "СК "Согласие", ООО «Группа Ренессанс Страхование».
|
Место
|
Наименование компании
|
Число проданных электронных полисов ОСАГО 01.12.16-19.12.2017
|
1
|
СПАО «РЕСО-Гарантия»
|
1 231 313
|
2
|
ПАО СК «Росгосстрах»
|
1 175 174
|
3
|
АО «АльфаСтрахование»
|
855 363
|
4
|
САО «ВСК»
|
739 813
|
5
|
СПАО «Ингосстрах»
|
687 213
|
6
|
АО «СОГАЗ»
|
604 069
|
7
|
ООО «НСГ–«РОСЭНЕРГО»
|
321 300
|
8
|
ЗАО «МАКС»
|
320 669
|
9
|
ООО «СК "Согласие»
|
204 009
|
10
|
ООО «Группа Ренессанс Страхование»
|
184 832
И.Юргенс напомнил, что доступность полисов ОСАГО обеспечивается также за счет работы системы замещения "Единый агент РСА", а непрерывность заключения электронной «автогражданки» - за счет «Е-Гаранта». «Эти системы – еще один способ купить полис ОСАГО в регионах, где из-за высокой убыточности страховщики сворачивают бизнес, тем самым формируя определенный дефицит полисов. И мы видим, что они работают. Продажи растут. Поэтому мы продлили "единого агента" до июня 2018 года, а е-Гарант будем модернизировать, так, чтобы через него продавалось примерно 30 тысяч е-ОСАГО ежедневно», - отметил спикер.
Игорь Юргенс также рассказал, что в 2018 году автовладельцев ждет несколько ключевых изменений, связанных с электронными полисами ОСАГО. «Во-первых, это введение временной франшизы, то есть отсрочки вступления в силу договора ОСАГО, купленного электронно. Пока точные сроки этой франшизы обсуждаются в ЦБ РФ. Предварительно это временной промежуток от 24 до 72 часов. Во-вторых, это отмена обязательного характера бумажной версии е-ОСАГО», - сказал президент РСА.
Справочно
Продажи ОСАГО в электронном виде стали обязательными для страховых компаний с января 2017 года. В стартовый период продаж с 1 июля по 31 декабря 2015 года в электронном виде было оформлено 56 тысяч е-ОСАГО. За 2016 год, когда продажи электронных полисов осуществлялись в добровольном порядке, было заключено более 330 тыс. таких договоров.