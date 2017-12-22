В 2018 году автовладельцев ждет несколько ключевых изменений, связанных с электронными полисами ОСАГО

С начала 2017 года российские автовладельцы оформили почти 7,3 млн полисов ОСАГО в электронном виде, что почти в 22 раза больше, чем было реализовано в 2016 году. Всего на 19 декабря 2017 года было продано 7,61 е-ОСАГО. До конца года их количество может превысить 8 млн единиц. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс в рамках информационно-разъяснительного семинара для журналистов «Основные элементы системы ОСАГО», который прошел 19 декабря 2017 года.

«Мы надеемся, что планка в 8 млн электронных полисов ОСАГО к концу года будет преодолена. Развитие этого канала продаж продолжится, чтобы обеспечить доступность ОСАГО. При этом страховое сообщество отмечает рост мошенничества после запуска обязательных электронных продаж», - сказал И. Юргенс.

В числе лидеров по продажам е-ОСАГО за текущий период 2017 года стали, в основном, «проблемные» регионы: Москва, Свердловская область, Краснодарский край, Воронежская область, Новосибирская область.

Ежемесячно, по данным Игоря Юргенса, продажи е-ОСАГО в среднем достигают 20 тысяч полисов в день. Наиболее активно покупали ОСАГО в электронном виде в ноябре 2017 г.: за месяц было продано 1 023 068 е-полисов, в отдельные дни продажи достигали 45 тысяч единиц в сутки.

Компаниями-лидерами по числу проданных в 2016-2017 гг. электронных полисов ОСАГО являются: СПАО «РЕСО-Гарантия», ПАО СК «Росгосстрах», АО «АльфаСтрахование», САО «ВСК», СПАО «Ингосстрах», АО «СОГАЗ», ООО «НСГ–«РОСЭНЕРГО», ЗАО «МАКС», ООО "СК "Согласие", ООО «Группа Ренессанс Страхование».

Место Наименование компании Число проданных электронных полисов ОСАГО 01.12.16-19.12.2017 1 СПАО «РЕСО-Гарантия» 1 231 313 2 ПАО СК «Росгосстрах» 1 175 174 3 АО «АльфаСтрахование» 855 363 4 САО «ВСК» 739 813 5 СПАО «Ингосстрах» 687 213 6 АО «СОГАЗ» 604 069 7 ООО «НСГ–«РОСЭНЕРГО» 321 300 8 ЗАО «МАКС» 320 669 9 ООО «СК "Согласие» 204 009 10 ООО «Группа Ренессанс Страхование» 184 832 Источник: данные РСА

И.Юргенс напомнил, что доступность полисов ОСАГО обеспечивается также за счет работы системы замещения "Единый агент РСА", а непрерывность заключения электронной «автогражданки» - за счет «Е-Гаранта». «Эти системы – еще один способ купить полис ОСАГО в регионах, где из-за высокой убыточности страховщики сворачивают бизнес, тем самым формируя определенный дефицит полисов. И мы видим, что они работают. Продажи растут. Поэтому мы продлили "единого агента" до июня 2018 года, а е-Гарант будем модернизировать, так, чтобы через него продавалось примерно 30 тысяч е-ОСАГО ежедневно», - отметил спикер.

Игорь Юргенс также рассказал, что в 2018 году автовладельцев ждет несколько ключевых изменений, связанных с электронными полисами ОСАГО. «Во-первых, это введение временной франшизы, то есть отсрочки вступления в силу договора ОСАГО, купленного электронно. Пока точные сроки этой франшизы обсуждаются в ЦБ РФ. Предварительно это временной промежуток от 24 до 72 часов. Во-вторых, это отмена обязательного характера бумажной версии е-ОСАГО», - сказал президент РСА.

Справочно

Продажи ОСАГО в электронном виде стали обязательными для страховых компаний с января 2017 года. В стартовый период продаж с 1 июля по 31 декабря 2015 года в электронном виде было оформлено 56 тысяч е-ОСАГО. За 2016 год, когда продажи электронных полисов осуществлялись в добровольном порядке, было заключено более 330 тыс. таких договоров.