Временно изменится схема движения транспорта в Иркутске

В связи с открытием Главной городской елки будут изменены схемы организации дорожного движения на площади им. графа Сперанского (сквер им.Кирова). Фото: tourprom.ru

В целях обеспечения безопасности дорожного движения 24 декабря 2017 года с 16.00 движение общественного транспорта будет осуществляться по измененным схемам, а именно:

в направлении центра г. Иркутска со стороны старого Ангарского моста по маршруту «улица Чкалова − улица Марата − улица Свердлова − улица Ленина»,

из центра города по маршруту «улица Ленина − улица Канадзавы − улица Марата − улица Чкалова».

Как сообщает пресс-служба ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Иркутское», 24 декабря 2017 года с 16.00 до 19.00, а также 31 декабря 2017 с 22.00 до 02.00 1 января 2018 года в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Нового года, будет закрыта улица Ленина (от ул.Чкалова до ул.Канадзавы и площади им. графа Сперанского).