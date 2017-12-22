За Грефом пойдут другие: после Сбера ставки по кредитам придется снижать всем

Глава крупнейшего российского банка Герман Греф заявил, что Сбербанк может в ближайшее время понизить ставки по кредитам и депозитам. Это выглядит вполне логичным и ожидаемым: основой для снижения ставки выступает решение российского регулятора, который на прошлой неделе неожиданно снизил ключевую ставку сразу на 0,5%, до 7,75%.

"Сбербанк же, как лидер отрасли, может себе позволить первым пойти в фарватере регулятора и снизить ставки для населения на аналогичную величину по обеспеченным кредитам, - считает Зварич Богдан, старший аналитик ИК «Фридом Финанс». - В частности, если говорить об ипотеке, то сейчас на отдельные проекты кредитная организация предлагает ставку по ипотеке от 7,4%. В дальнейшем она может опуститься до 6,9%. При этом я не исключаю, что, учитывая снижение рисков невозврата кредитов из-за улучшения ситуации в экономике, ставки по необеспеченным займам могут снизиться более существенно — с диапазоне 0,5–1,5%".

Также можно ожидать аналогичных действий и от других банков. Чтобы не проиграть конкуренцию за клиентов им придется снижать ставки по всему спектру кредитных продуктов. Это позволит им сохранить конкурентоспособность на рынке и статус-кво по отношению к Сбербанку. По мнению эксперта, в следующем году регулятор может продолжить цикл смягчения кредитно-денежной политики. И учитывая это, на фоне стабильной ситуации в экономике Сбербанк и часть других крупных кредитных организаций могут пойти на превентивное снижение ставок в первом квартале следующего года, прогнозируя аналогичные действия ЦБ.

Что же касается депозитов, то снижение ставок по ним сделает банковские вклады еще менее привлекательными. В этой ситуации граждане начнут искать альтернативные возможности для сохранения и накопления своих средств. На взгляд аналитика, основой таких вложений в будущем могут стать гособлигации, инвестиции в которые несут низкие риски для их держателей.