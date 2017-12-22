АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-10

21.12.2017 успешно завершилось размещение выпуска облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-10 в рамках программы биржевых облигаций №4-00004-Т-001Р-02Е от 27 мая 2015 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 15 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 2,5 года.

Открытие и закрытие книги заявок состоялись 14 декабря 2017 года. Первоначальный маркетинговый диапазон купона был установлен на уровне 8,20 – 8,40% годовых. Повышенный спрос со стороны инвесторов в объеме около 26 млрд рублей позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального диапазона – 8,20% годовых.

Организаторами выпуска облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-10 выступили АО «Россельхозбанк», Банк ГПБ (АО), ПАО «Совкомбанк» и ООО «БК РЕГИОН».