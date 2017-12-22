Копите премиальные мили S7 Priority с Примсоцбанком

Теперь дебетовые карты Примсоцбанка – это не только удобное средство расчетов и возможность получение скидок у партнеров банка, но и возможность копить премиальные мили для оплаты авиаперелетов. Держатели карт Примсоцбанка с опцией накопления премиальных миль, смогут получать мили за каждую покупку по карте и существенно экономить на перелетах. Накопленные мили можно обменять на билеты авиакомпании S7 Airlines и членов альянса oneworld или на перелёт с повышенным комфортом.

Новые карты дают еще больше преимуществ путешественникам. Также в числе привилегий новой премиальной карты: бесплатный Интернет-банк, бесплатное СМС-информирование, бесконтактная оплата покупок и услуг, скидки по программе лояльности «В Плюсе с Примсоцбанком».

Более подробную информацию о том, как оформить карту Примсоцбанка с возможностью накопления премиальных миль по программе «Примсоцбанк - S7 Priority» можно в офисах банка, на сайте и по телефону Единого Контактного Центра 8-800-200-42-02.