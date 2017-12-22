«Зимняя сказка» от Дальневосточного банка — волшебные условия по вкладу!

Приятным сюрпризом для всех клиентов Дальневосточного банка в преддверии Нового года станет вклад «Зимняя сказка», который дарит возможность не только сохранить, но и приумножить капитал, разместив деньги в банке на короткий срок под 7,5 % годовых.

Открыть вклад можно с 20.12.2017 по 10.02.2018 на 4 месяца с минимальной суммой 18 000 руб. При этом, проценты выплачиваются ежемесячно.

Успейте оформить выгодный вклад в офисах Дальневосточного банка — получите высокий доход за короткий срок!

Телефон информационного центра ПАО «Дальневосточный банк»: 8 800 333-00-11(звонок по России бесплатный).