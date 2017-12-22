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«Зимняя сказка» от Дальневосточного банка — волшебные условия по вкладу!

22 декабря 2017

Приятным сюрпризом для всех клиентов Дальневосточного банка в преддверии Нового года станет вклад «Зимняя сказка», который дарит возможность не только сохранить, но и приумножить капитал, разместив деньги в банке на короткий срок под 7,5 % годовых.

Открыть вклад можно с 20.12.2017 по 10.02.2018 на 4 месяца с минимальной суммой 18 000 руб. При этом, проценты выплачиваются ежемесячно.

Успейте оформить выгодный вклад в офисах Дальневосточного банка — получите высокий доход за короткий срок!

Телефон информационного центра ПАО «Дальневосточный банк»: 8 800 333-00-11(звонок по России бесплатный).


/ СИА /
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Предложения месяца:

АК Банк. Вклад "Удобный".
Сумма вклада от 10 тыс.рублей. Срок 91-370 дней. Ставка 7.50-7.90% годовых.
Выплата процентов производится ежемесячно. При досрочном расторжении после 182 дня проценты начисляются по ставке 4.00% годовых.

Банк Солидарность. Вклад "Пенсионный Депозит".
Сумма вклада от 1 000 рублей. Срок 370 дней. Ставка 7.75-8.25% годовых.  
При досрочном расторжении с 181 по 370 день проценты пересчитываются по ставке 5% годовых!

Банк СОЮЗ. Вклад "Замороженный процент"
Сумма вклада от 100 000 рублей.  Срок 367 дней. Ставка 7.50% годовых.
Проценты выплачиваются ежемесячно. При досрочном расторжении вклада выплаченные проценты не удерживаются из суммы вклада.

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