Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга популярных кредитов наличными без обеспечения

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых востребованных беззалоговых кредитов по итогам ноября 2017 года, согласно исследованию ИА «БанкИнформСервис». Потребительский кредит без обеспечения Банка УРАЛСИБ занял 3-ю строчку рейтинга.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление розничного кредитования. По итогам 11 месяцев текущего года объемы выдачи потребительских кредитов выросли в 2 раза к аналогичному периоду прошлого года и составили 32,7 млрд. рублей.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».