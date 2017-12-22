Сбербанк подтвердил соответствие своего Главного процессингового центра требованиям стандарта PCI DSS

Сбербанк вновь подтвердил соответствие своего Главного процессингового центра требованиям стандарта безопасности данных индустрии платёжных карт PCI DSS.
По итогам тщательного изучения процессов кибербезопасности банка независимым QSA-аудитором Deiteriy было сделано заключение о полном соответствии Сбербанка требованиям стандарта. В ходе сертификационного аудита установлено соответствие Сбербанка требованиям стандарта для более чем 1000 компонентов автоматизированных систем и сетевых устройств.
«В Главном процессинговом центре Сбербанка обрабатывается более 100 миллионов транзакций в сутки, и очень важно обеспечить безопасность каждой из них, — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — Успешное прохождение сертификационного аудита на соответствие требованиям PCI DSS подтверждает репутацию Сбербанка как стабильного и надёжного банка, выполняющего все свои обязательства перед клиентами и партнёрами, включая международные платёжные системы».
Стандарт PCI DSS разработан советом PCI SSC, в который входят в том числе платёжные системы Visa, MasterCard, МИР. Цель стандарта — повышение уровня безопасности данных о держателях платёжных карт и содействие широкому внедрению унифицированных мер защиты данных по всему миру. Требования стандарта распространяются на все организации, вовлечённые в обработку платёжных карт.