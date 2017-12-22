Сбербанк и ведущий техноблогер страны WYLSACOM договорились об эксклюзивном сотрудничестве

Ведущий российский техноблогер WYLSACOM (Валентин Петухов) станет первым амбассадором цифровых сервисов Сбербанка. Он будет тестировать сервисы и рассказывать об этом своей аудитории. Обзоры блогера WYLSACOM станут для Сбербанка дополнительным каналом обратной связи. Эксклюзивный контракт заключен на один год.

Видеоматериалы WYLSACOM смотрят миллионы россиян в возрасте 25–34 лет — именно для этого сегмента характерно наибольшее проникновение цифровых продуктов и сервисов. Сбербанк ожидает возврата вложенных в проект инвестиций (ROI) на уровне 250%.

«Первые кампании с топовыми видеоблогерами мы провели в 2016 году, — отметил Алексей Гиязов, директор по маркетингу розничного бизнеса. — Бизнес-результаты оказались на 50% выше, чем при использовании традиционных медиа-каналов. И если раньше мы работали с “молодежными” блогерами, то теперь выходим на новую аудиторию 25–34 года. Рассчитываем, что эффективность коммуникаций будет на высоком уровне».

«Моя главная ответственность — быть честным и открытым перед аудиторией. И Сбербанк это тот случай, когда выигрывают все, — подчеркнул Валентин Петухов. – Я очень рад сотрудничать с главным банком страны и надеюсь смогу не только рассказывать об интересных инновациях и решениях от Сбербанка, но и через обратную связь от многомиллионной аудитории сделать сервис еще лучше».

WYLSACOM — cамое популярное авторское СМИ о технологиях и гаджетах в России. Блогер рассказывает о жизни человека среди гаджетов в мире постоянного технологического прогресса, в том числе о новинках электроники и умных технологиях, интерактивных сервисах и приложениях, путешествиях, играх, кино, музыке и других развлечениях. Видеосюжеты, размещенные на YouTube-канале WYLSACOM, суммарно собрали более 911 миллионов просмотров.