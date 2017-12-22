Герман Греф: Сбербанк трансформируется в организацию, работающую по алгоритмам проектной деятельности

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф провёл традиционную ежегодную прямую линию с сотрудниками Группы Сбербанк.

Герман Греф сообщил, что Сбербанк трансформируется в организацию, которая работает по быстрым и эффективным алгоритмам проектной деятельности: «Это перевод всей коллективной работы на работу в маленьких самодостаточных командах. Оптимальный размер команды, где люди могут принимать решения — 9-12 человек. Наша задача — дойти до такой зрелой организации, которая вся будет разделена на такие команды. Мы идём к компании, которая будет построена по принципу стартапов».

«Хочу всей нашей команде сказать огромное спасибо за 2017 год, мы отработали выше ожиданий, — подчеркнул глава Сбербанка. — Мы превысили все параметры, связанные с финансовыми показателями. Мы стали первой по капитализации компанией в стране. Мы ввели огромное количество новых сервисов, сделали огромную работу по формированию экосистемы, выращиванию наших новых компетенций. И сегодня можем с гордостью называть себя уже отчасти и технологической компанией».

«Наша главная миссия — построить гибкую организацию, которая способна предоставлять клиентам лучший сервис, — заявил Герман Греф. — Мы строим одну из лучших в стране и в мире организаций, которая может реагировать на вызовы времени».

На прямую линию поступило 3000 обращений от сотрудников Сбербанка. В ходе диалога, который длился около четырёх часов, Герман Греф ответил на 36 вопросов.

Прямая линия Германа Грефа с сотрудниками Сбербанка проходит ежегодно с 2010 года.