Альфа-Банк перевел процесс формирования налоговой отчетности на платформу SAP

Альфа-Банк, SAP СНГ и MОLGA Consulting завершили проект по реинжинирингу процессов подготовки и консолидации данных для формирования налоговой отчетности по НДФЛ на платформе SAP BW.

Альфа-Банк стал первым среди российских банков, который перевел процесс формирования отчетности по НДФЛ на платформу SAP BW. Новое решение оперативно загружает данные из всех систем-источников Альфа-Банка, включая данные по процессам, учитываемым в SAP HCM, брокерским, депозитарным и розничным операциям. Система способна не только быстро агрегировать информацию, она также консолидирует и проверяет данные, идентифицирует и соотносит физических лиц по персональным данным. SAP BW располагает готовыми структурами данных и автоматически формирует любые формы налоговой отчетности по НДФЛ, установленные Федеральной налоговой службой РФ (справки 2-НДФЛ, ежеквартальные расчеты 6-НДФЛ, отчетность по брокерским и депозитарным операциям в составе декларации по налогу на прибыль). Новое решение также позволяет вести аналитический учет доходов физических лиц в соответствии с требованиями Налогового кодекса.

«Специфика банковского сектора в области НДФЛ в том, что банки выступают налоговыми агентами не только для своих сотрудников, но и для многочисленных клиентов, а это требует консолидации данных из нескольких систем. Новая система обладает высокой производительностью, обеспечивает быстрое и качественное формирование отчетности, а также поддерживает разнообразные контрольные процедуры и широкую аналитику, — подчеркнула Алина Кохно, начальник налогового управления Альфа-Банка.

«Цифровая трансформация, проводимая Альфа-Банком — это пример того, как компания из конкурентной отрасли постоянно повышает свою эффективность, тем самым укрепляя лидерство на рынке. Современное инфраструктурное решение, объединяющее лучшие технологические практики SAP, поможет Банку не только уменьшить трудозатраты на подготовку налоговой отчетности и повысить ее достоверность, но и активно поддерживать дальнейший рост бизнеса», — прокомментировал Дмитрий Красюков, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Реализация процессов в новой системе упростит работу по формированию отчетности. Более прозрачным станет управление как процессом подготовки и сдачи отчетности, так и изменениями алгоритмов и интерфейсов по запросу пользователей системы и в соответствии с изменениями законодательства. Помимо этого, система позволит в дальнейшем развивать сервисы самообслуживания работников и клиентов банка, — отметила Мария Шахова, партнер компании MOLGA Consulting.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.