Похищенный Range Rover разыскали и вернули иркутянину полицейские

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В рамках возбужденного уголовного дела по факту кражи автомобиля Range Rover стоимостью 5,6 миллионов рублей правоохранители изобличили причастных к преступлению лиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Работая над раскрытием кражи, совершенной на территории областного центра в августе этого года, сыщики сумели выйти на след предполагаемых похитителей. Ими оказались двое иркутян в возрасте 36 и 44 лет, ранее судимые за имущественные преступления, освободившиеся из мест лишения свободы 2 года назад. В ходе следствия полицейские обнаружили и изъяли похищенный внедорожник в гараже частного дома, расположенного в поселке Хомутово Иркутского района.

Помимо этого был изъят целый арсенал технических приспособлений, в числе которых дорогостоящее устройство, предназначенное для несанкционированного проникновения в автомашины и запуска двигателя в рабочее состояние, а также программатор ключей, заготовки штатных ключей, подавители радиосигналов и ряд иных улик.

Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, продолжается. Оба фигуранта находятся под арестом. В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу. В свою очередь, потерпевший выразил слова благодарности в адрес полицейских, отметив их профессионализм.