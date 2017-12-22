Более 2 млн рублей долга вернули 12-ти работникам аптеки в Иркутской области

Прокуратура г. Черемхово Иркутской области обнаружила нарушения в соблюдении требований трудового законодательства в муниципальной аптеке, пишет прессс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Проверка показала, что аптечное учреждение имеет задолженность по заработной плате перед 12 работниками на общую сумму более 2,1 млн. рублей.

С целью восстановления трудовых прав работников прокурор города внес представление руководителю предприятия с требованием незамедлительного погашения задолженности по оплате труда. Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Государственной инспекцией труда Иркутской области ему назначен штраф.

Кроме того, прокурор города внес представление мэру г. Черемхово с требованием установить надлежащий контроль за соблюдением аптечным предприятием требований трудового законодательства.

В настоящее время в результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по зарплате перед работниками аптеки погашена в полном объеме.