Иркутский бизнес объединяется в кластеры

Стоит ли ожидать малому и среднему бизнесу реальной помощи от государства? Что на деле представляет собой поддержка малого бизнеса в Иркутской области? Какие для этого используются инструменты? Кто и как может ими воспользоваться? Получить ответы на эти вопросы могли участники стратегической сессии, организованной 14 декабря региональным Центром поддержки предпринимательства.

Связанные одной целью

Мероприятие получилось содержательным: полезной информации было много, и давалась она, что называется, из первых рук. На встречу с предпринимателями пришли представители региональных структур, обязанность которых – способствовать успеху предпринимательства в регионе. С отчетами, прогнозами, детальным описанием полезных для бизнеса инструментов выступили руководители региональных Центров кластерного развития и инжиниринга, представители Фонда развития промышленности, Областного гарантийного фонда, Агентства инвестиционного развития Иркутской области, Фонда микрокредитования, АО «Корпорация развития Иркутской области».

Обсуждались и планы на будущее. Приветствуя участников сессии, руководитель Фонда поддержки предпринимательства Наталья Давыдова сказала: «В сегодняшнем мероприятии примут участие все институты развития нашего региона. Мы расскажем о том, чего добились совместными усилиями в этом году, но особенно хочется сказать о новшествах, которые нас с вами ждут в 2018 году. Начиная с января, на площадке Фонда начнет работать «Центр поддержки экспортно-ориентированных бизнесов». Он будет заниматься выводом вас и ваших предприятий на международный уровень. Центр будет обеспечивать участие ваших предприятий в мероприятиях международного уровня, бизнес-миссиях, семинарах, вебинарах по внешнеэкономической деятельности.

Наталья Давыдова, руководитель Фонда поддержки предпринимательства.

Фото: А. Фёдоров

«Мы живем в уникальное время: старые технологические платформы больше не являются драйверами роста, а новые только созревают, и наша задача - определить место Иркутской области в общей картине, понять, как каждый бизнес может развиваться, в том числе и в форме кластеров», – сказал, открывая сессию, заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев. – «Кластеры – наиболее оптимальная форма развития регионального бизнеса, потому что помогает объединиться в нелегкие времена. Только благодаря объединению мы с вами сможем двигаться и развиваться».

Владимир Гордеев, заместитель министра экономического развития Иркутской области .

Фото: А. Фёдоров

2017: два новых региональных кластера

Подводя итоги работы Регионального центра инжиниринга (РЦИ – ред.) в уходящем году, его руководитель Трофим Чернов отметил, что потребность в услугах инжиниринга увеличивается, причем у предприятий во всех важнейших отраслях экономики.

«На фоне роста инвестиций в экономику России спрос на инжиниринговые услуги растет. За 2017 год наш центр мы смогли помочь 35 предприятиям» – отметил он. Бизнесом были востребованы проектно-конструкторские работы, эскизное и технологическое проектирование изделий и оборудования, разработка конструкторской документации, выполнение работ по технологическому консалтингу, финансовый и управленческий аудит, маркетинговые исследования.

Трофим Чернов, руководитель Регионального центра инжиниринга.

Фото: А. Фёдоров

Центр кластерного развития Иркутской области (ЦКР – ред.) тоже добился неплохих результатов. Подводя итоги, Александр Кузьмин – руководитель центра – уточнил, что, несмотря на объективные трудности, в области в 2017 году были подписаны соглашения о создании двух новых кластеров, а созданный ранее агропромышленный кластер начал системную работу.

«Мы провели анализ финансово-экономических показателей компаний – получателей наших услуг. Суммарный рост их выручки составил 613 млн рублей – 37% . В целом за 2017 год центром было оказано 63 услуги по различным направлениям», - подчеркнул Александр Кузьмин.

Александр Кузьмин, руководитель Центра кластерного развития Иркутской области.

Фото: А. Фёдоров

Воспользовались – и не пожалели

В регионе оказывается поддержка производственным предприятиям, работающим в разных направлениях: машиностроении, фармацевтике, нефтегазохимии, агропромышленном комплексе, в туристско-рекреационной сфере, в производстве строительных материалов.

ЦКР в 2017 году организовал для своих партнеров шесть адресных программ обучения и две информационные кампании; провел четыре тематических круглых стола. Нефтегазовому кластеру ЦКР помог создать бренд, а еще четырем компаниям – эффективные бизнес-планы. Несколько местных компаний с помощью центра кластерного развития приняли участие в международных бизнес-миссиях и в семи выставках, в том числе международных. Эту работу планируется продолжать.

Активно развивалось и направление сертификации. В этой области центром было оказано 18 услуг и разработано семь ТЭО как по частным, так и по инфраструктурным проектам. Так, в Байкальске под нужды фармацевтического кластера и других компаний с соответствующими экологическими параметрами был создан индустриальный парк. В общей сложности услугами ЦКР воспользовались 268 местных компаний.

Региональный центр инжиниринга оказывал услуги предприятиям, работающим в сфере производства. Анализируя спрос на услуги РЦИ, Трофим Чернов отметил, что наиболее востребованными были проектно-конструкторские работы, эскизное и технологическое проектирование изделий и оборудования, разработка конструкторской документации, выполнение работ по технологическому консалтингу, финансовый и управленческий аудит, маркетинговые исследования, услуги по продвижению товаров и услуг.

Новые возможности

Сокращение дистанции межу предпринимателями и заказчиками их продукции – одна из целей работы регионального центра инжиниринга. Говоря о возможностях для производственных предприятий, руководитель РЦИ напомнил о постоянно пополняемом «Реестре предприятий-поставщиков госкорпораций».

Чтобы попасть на первые страницы этого реестра, компании необходимо пройти процедуру оценки индекса технологической готовности и обязательно с высоким результатом. В уходящем году с помощью РЦИ такую процедуру прошли десять компаний. Оценку «Плохо» не получил никто; несколько предприятий будут рекомендованы для включения в Реестр, а компания «Энерпред» получила высшую оценку – 32 балла. «Этот показатель достигнут здесь, в Сибири, тогда как на западе страны, где больше производственных предприятий, до такой цифры дотягивают очень немногие. У нас высокий научно-технологический потенциал, и нашим предприятиям стоит улучшать свои позиции и развиваться в этом направлении. Сейчас до 90% экспорта из нашего региона составляют природные богатства. Пора эту ситуацию менять», – подчеркнул Трофим Чернов.

В ходе работы Регионального центра инжиниринга с предприятиями области четырем из них в 2017 году были даны рекомендации по модернизации производства и выводу на рынок импортозамещающей продукции. Для этих предприятий были подготовлены индивидуальные программы технического перевооружения.

В 2018 году Иркутская область может претендовать на большее

Планы Регионального центра инжиниринга на будущий год связаны с увеличением финансирования из федерального центра. «Чтобы получить финансирование из федерального бюджета, на которое мы претендуем ежегодно, мы заранее готовим обоснованные заявки. В настоящий момент заявочная кампания по ожидаемым объемам финансирования проведена полностью, мы защитимся и подтвердим каждую написанную цифру», – подчеркнул Трофим Чернов. – «Более того, мы можем претендовать и на доли финансирования других регионов, не таких эффективных, как наш. Иркутский РЦИ на хорошем счету, и мы надеемся на успех не только в рамках текущей заявочной кампании. Это позволит нам, увеличив бюджет, оказать поддержку большему числу субъектов МСП».

Справка:

Региональный центр инжиниринга (РЦИ) и Центр кластерного развития Иркутской области (ЦКР) входят в структуру областного Фонда «Центр поддержки предпринимательства».

Цель РЦИ: повышение технологической готовности малых и средних производственных предприятий за счет содействия в разработке технологических процессов и в решении проектных, инженерных и организационно-внедренческих вопросов.

РЦИ оказывает услуги:

- Анализ потенциала предприятия (АПП)

- Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности

- Разработка программ модернизации, развития, технического перевооружения

- Составление бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов

- Технический аудит

- Финансовый аудит

- Маркетинговые услуги

-Изготовление прототипов с применением аддитивных технологий

- Инженерно – консультационные , проектно-конструкторские и расчетно-аналитические услуги

-Патентные услуги

- Проведение вебинаров, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства

- Проведение обучающих тренингов и семинаров с привлечением сторонних преподавателей

- Консультации иностранных экспертов в сфере инжиниринга

Цель ЦКР: создание условий для эффективного взаимодействия предприятий – участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития территориального кластера обеспечение реализации совместных кластерных проектов.

ЦКР оказывает услуги:

- Организация деловых миссий

- Маркетинговые услуги

-Продвижение новых продуктов и услуг

-Подготовка бизнес- планов, ТЭО

-Выставочные мероприятия

- Обучение

-Сертификация, лицензирование, юридические услуги

- Информационные кампании