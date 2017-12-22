Тимофей Бенедюк, Анна Ефимова и Ольга Иванова из Иркутской области стали финалистами Конкурса «Лидеры России»

21 декабря стали известны имена финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из регионов Сибирского федерального округа. Это 30 участников, успешно преодолевших испытания окружного полуфинала, который проходил в Новосибирске с 4 по 7 декабря. Среди них три представителя Иркутской области. Все финалисты будут награждены образовательными грантами в размере одного миллиона рублей.
Из 30 сибирских финалистов 11 человек представляют Новосибирскую область, по 3 человека – Омскую, Иркутскую, Кемеровскую области и Красноярский край, по 2 участника – из Томской области, Республики Бурятия, Забайкальского края, а также 1 человек – из Алтайского края. Еще несколько участников от СФО смогут пройти в финал по федеральному рейтингу, когда станут известны итоги полуфиналов во всех 8 федеральных округах страны.Финалистами из Иркутской области стали иркутяне Тимофей Бенедюк и Анна Ефимова, а также ангарчанка Ольга Иванова.
20 декабря в Санкт-Петербурге и Владивостоке стартовали полуфиналы по Северо-Западному и Дальневосточному федеральным округам. Они завершатся 23 декабря. Конкурсанты из регионов ЦФО встретятся в полуфиналах, которые пройдут с 9 по 12 и с 12 по 15 января 2018 года в Москве.
Из 199 тысяч конкурсантов, подавших заявки на первом этапе, до полуфинала дошли только 2691 человек. Из них 300 перспективных управленцев со всей России примут участие в финале в феврале 2018 года. Все финалисты будут награждены образовательными грантами в размере одного миллиона рублей, а победители получат персональные консультации наставников из числа лидеров российского бизнес-сообщества и сферы государственного управления.
«Лидеры России» – открытый конкурс для руководителей нового поколения. Оператор конкурса – Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Конкурс организован по поручению Президента России Владимира Путина и является флагманским проектом открытой платформы «Россия – страна возможностей».
«Россия – страна возможностей» – это открытая проектная платформа, реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов. Платформа осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Линейка проектов «Россия – страна возможностей» рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.