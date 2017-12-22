3,9 млн рублей выделила ИНК на обновление музея в п. Ербогачён

Завершен капитальный ремонт в литературно-краеведческом музее им. Вячеслава Шишкова в посёлке Ербогачён (Катангский район Иркутской области ). На эти цели Иркутская нефтяная компания в рамках соглашения с правительством Иркутской области выделила 3,9 млн рублей.

Территория музея стала больше за счет выкупленной соседней пустующей усадьбы. К новому зданию музея пристроено теплое подсобное помещение и веранда. Как отметил мэр Катангского района Сергей Чонский, к зимним морозам строители уложили утеплитель с внешней стороны стен и обшили его металлическим сайдингом. Сейчас музей открыт для посетителей.

В пресс-службе компании напомнили, что открытый в 1973 году литературно-краеведческий музей им. В. Я. Шишкова находится в одном из отдаленных мест Иркутской области. В 1911 в этих краях был проездом Вячеслав Шишков — писатель, исследователь, географ. Литературоведы и историки считают, что в его знаменитом романе «Угрюм-река» Ербогачён выведен под именем Ербогомохля.