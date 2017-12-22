Каждому третьему иркутянину не хватает зарплаты на подарки к Новому году

Служба исследований HeadHunter опросила жителей Иркутска и выяснила, что каждому третьему специалисту не хватит всей зарплаты для того, чтобы приобрести новогодние подарки для близких, друзей и родственников.В этом году доля тех, кто отметил нехватку заработной платы в предновогодний период, составила 34%.

Фото: riamo.ru

Женщины и мужчины

Основные презенты, которые планируют дарить на праздники, рассматриваются конфеты и сладкие подарки – 62%, 36% также планируют дарить парфюмерию или косметику, 34% – товары для дома, 10% – книги. Самым непопулярным вариантом подарка для родственников и друзей стали домашние животные – 1%. Интересно, что женщины чаще мужчин планируют дарить сладости и косметику, а среди мужчин больше тех, кто презентует алкоголь и мобильные телефоны (17% против 9%).

Ожидания VS реальность

Наибольшая доля участников опроса хотела бы получить в качестве подарка к Новому году деньги, так ответил каждый третий. Вторым по популярности подарком из списка предпочитаемых стала парфюмерия и косметика – 21%, на третьем месте путешествия – 20%. Иначе говоря, жители нашего города хотели бы получить деньги и путешествия, но, вероятнее всего, получат сладкие подарки и товары для дома.

А какие подарки попросили жители нашего города у Деда Мороза, если бы была такая возможность? 28% – один миллион долларов, 22% – мир во всем мире, 8% – получать среднюю зарплату в своем регионе и не работать.

А коллеги?

Что касается подарков коллегам, доля специалистов, не планирующих дарить подарки коллегам 44%. Среди же тех респондентов, которые всё-таки подарят коллегам новогодние подарки, наибольшая доля тех, кто планирует ограничиться небольшими приятными сувенирами, либо сладкими подарками – 32%. При этом, какой суммой планируют ограничиться участники опроса? В основном, до 500 рублей. Интересно, что по словам каждого третьего участника опроса, в их компаниях просто не принято дарить подарки коллегам! А в 54% компаний Иркутска сотрудники не получают на праздник никаких подарков от компании.

Среди всех профессиональных областей наибольшей долей специалистов, уверенных в том, что им обязательно достанется новогодний подарок от коллег, выделяется область управления персоналом и тренингов: 28% респондентов из данной сферы знают, что коллеги им что-то подарят. В то же время, в сфере строительства и недвижимости только каждый десятый уверен в том, что к Новому году коллеги обязательно позаботятся о подарках.