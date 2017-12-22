Братчанин посадил сторожевую собаку в автомобиль, который хотели арестовали за долги

Фото: tapatalk.com

Братчанин, задолжавший алиментов и кредитов на общую сумму 180 тыс. рублей, посадил сторожевого пса в машину, чтобы её не арестовали приставы. Об этом 22 декабря 2017 года сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Судебные приставы Падунского отдела установили, что должнику принадлежит автомобиль. Они направились к мужчине, который живёт в частном доме, во дворе они и обнаружили иномарку. Мать должника пояснила, что сына нет дома, а о его долгах она ничего не знает. Судебные приставы решили наложить арест на автомобиль. После вызова эвакуатора и погрузки машины выяснилось, что в ней заперт сторожевой пес, которого было не видно за тонированными стеклами. Предоставить ключи от автомобиля и выпустить собаку мать должника отказалась. Несмотря на предупреждение судебного пристава за привлечение к ответственности за издевательство над животными, женщина на переговоры не шла. И как только эвакуатор тронулся с места, из дома вышел должник и добровольно отдал документы и ключи от автомобиля. Судебный пристав открыл дверь «Тойоты» и выпустил овчарку.

На следующий день неплательщик появился на пороге отдела судебных приставов и оплатил всю имеющуюся у него задолженность. Машину вернули мужчине.