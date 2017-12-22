Особый противопожарный режим с 25 декабря установят в Приангарье

Особый противопожарный режим будет установлен в Иркутской области на период с 25 декабря по 10 января. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на соответствующее постановление, подписанное первым заместителем Губернатора – Председателем Правительства региона Русланом Болотовым.

Установление противопожарного режима обусловлено прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения региона в период проведения новогодних и рождественских праздников.

На этот период областному государственному казенному учреждению «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» поручено обеспечить готовность сил и средств подразделений службы к действиям по защите населенных пунктов и объектов экономики от пожаров, а также организовать проведение профилактической работы с населением.

Мэрам территорий поручено создать постоянно действующие оперативные штабы на период установления особого противопожарного режима. Кроме того, необходимо привести в готовность силы и средства территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня. А также обеспечить создание условий для организации добровольной пожарной охраны. В муниципальных образованиях необходимо принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения, в том числе систем теплообеспечения и энергообеспечения, коммунальных служб. При возникновении аварийных и нештатных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства все аварийно-восстановительные работы должны быть проведены в кратчайшие сроки. Особое внимание стоит уделить обеспечению безопасности в жилых домах, признанных в соответствии с законодательством аварийными, непригодными для проживания.

Главному управлению Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области предложено усилить федеральный государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий с массовым пребыванием детей, а также организовать проведение инструктажа населения по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. Кроме того, необходимо проверить работоспособность источников наружного противопожарного водоснабжения и перевести территориальные пожарно-спасательные гарнизоны на усиленный вариант несения службы.