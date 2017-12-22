Иркутский алюминиевый завод отгрузил первую партию кокса марки КЭП-2

Иркутский алюминиевый завод РУСАЛа приступил к отгрузке кокса марки КЭП-2 – сырья для производства обожженных анодов. Главным потребителем этой продукции стал Саяногорский алюминиевый завод, где производят обожженные аноды для собственного производства металла, а также для других заводов РУСАЛа. К настоящему моменту на САЗ отправлено уже 38 вагонов КЭП-2 общим объемом 2380 тонн.

Производство кокса КЭП-2 на ИркАЗе стало возможным благодаря модернизации прокалочной печи № 2. Решение о модернизации печи было принято в 2015 году, а инвестиции в проект составили 23,7 млн долларов США. Производственная мощность печи № 2 – 72 тысячи тонн в год. Аналогичные прокалочные печи действуют на Братском и Красноярском алюминиевых заводах.

Сейчас в России наблюдается дефицит прокалочных мощностей, в результате чего потребители прокаленного кокса вынуждены закупать готовое сырье в Китае по высоким ценам. Запуск прокалочной печи № 2 на ИркАЗе поможет РУСАЛу снизить зависимость от зарубежных поставщиков и повысит самообеспеченность КЭП-2 с 61% до 71%.

– Начало производство КЭП-2 – знаковое событие для ИркАЗа. Увеличение объемов собственного производства прокаленного кокса позволит компании экономить до 8 млн долларов ежегодно. Кроме того, кокс, который мы поставляем на САЗ, затем возвращается к нам в виде обожженных анодов. Таким образом, мы сможем практически напрямую влиять на качество сырья, с которым потом будем сами работать, – отметил генеральный директор ИркАЗа Олег Буц.