На региональном уровне не установлены отдельные льготы по налогу на имущество организаций

С 2018 года на территории Иркутской области не применяются льготы по налогу на имущество организаций, установленные п.п. 21, 24, 25 ст. 381 НК РФ. Фото: buhnk.ru

Речь идёт о льготах в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность; имущества, расположенного во внутренних морских водах, территориальном море и континентальном шельфе РФ; движимого имущества, принятого с 1 января 2013 г. на учет в качестве основных средств, за исключением отдельных объектов, полученных в результате реорганизации, ликвидации организаций или передачи их взаимозависимым лицам.

Полномочиями по установлению льгот по налогу на имущество организаций наделены региональные органы власти, сообщает пресс-служба ФНС России (Федеральный закон от 27.11.2017 №335-ФЗ). В Иркутской области в настоящее время не приняты соответствующие изменения в Закон от 08.10.2007 №75-оз «О налоге на имущество организаций».

Согласно п. 4 ст. 380 НК РФ в связи с отсутствием соответствующих региональных нормативных актов, налоговая ставка в отношении имущества, указанного в п. 25 ст. 381 НК РФ, составляет 1,1%.